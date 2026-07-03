بالأرقام.. شوبير يتفوق على لاعبي منتخب مصر في تقييمات كأس العالم 2026

كشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في الإحصائيات وتحليل الأداء عن تقييمات لاعبي منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مصطفى شوبير يتصدر تقييمات منتخب مصر

أظهرت التقييمات تفوق حارس المرمى مصطفى شوبير الذي تصدر قائمة لاعبي منتخب مصر بأعلى تقييم بلغ 7.60، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال مشوار الفراعنة في البطولة ليؤكد دوره البارز في الحفاظ على توازن الفريق وتألقه بين الخشبات الثلاث.

محمد صلاح وصيفا.. وتريزيجيه ومرموش ضمن الأفضل

حل قائد المنتخب محمد صلاح في المركز الثاني بتقييم 7.27، بعدما واصل تقديم أداء ثابت ومؤثر رغم الرقابة الدفاعية والضغوط الكبيرة التي يواجهها في كل مباراة.

وجاء المدافع رامي ربيعة في المركز الثالث بتقييم 7.13 بفضل أدائه الدفاعي القوي وإسهامه في تأمين الخط الخلفي بينما احتل محمود حسن "تريزيجيه" المركز الرابع بتقييم 7.10 بعد ظهوره الفعال على المستوى الهجومي.

واختتم عمر مرموش قائمة الخمسة الأوائل بتقييم 7.07 ليؤكد حضوره المؤثر في الخط الأمامي ومساهماته المستمرة مع المنتخب خلال البطولة.

مواجهة حاسمة أمام أستراليا

وتأتي هذه التقييمات قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي في دور الـ32 من كأس العالم 2026 حيث يطمح "الفراعنة" إلى مواصلة عروضهم القوية وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي في ظل حالة من التفاؤل بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في دور المجموعات.

موعد مباراة مصر وأستراليا

يواجه منتخب مصر نظيره الاسترالي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة أمام أستراليا اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط ليواجه أستراليا، وصيف المجموعة الرابعة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، زيكو.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح.

