القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والتردد

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة تاريخية يسعى خلالها "الفراعنة" لمواصلة مشوارهم بالمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تنقل شبكة beIN Sports المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر:

beIN FIFA World Cup (مفتوحة)

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 5

beIN SPORTS MAX 6

وتقدم الشبكة استوديو تحليليًا قبل وبعد اللقاء، مع تغطية كاملة لأحداث المباراة.

تردد قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة مصر وأستراليا

تقام المباراة اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

مشوار منتخب مصر

بلغ منتخب مصر دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، عقب التعادل مع بلجيكا، والفوز على نيوزيلندا (3-1)، ثم التعادل مع إيران (1-1). وتعد المباراة أول مواجهة إقصائية في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم، فيما يبحث منتخب أستراليا عن أول انتصار له في الأدوار الإقصائية بالمونديال.