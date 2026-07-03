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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا

القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا
القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا
محمد غالي

القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا.. تتجه أنظار الجماهير المصرية، مساء اليوم الجمعة، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم التاريخي والعبور إلى دور الـ16 لأول مرة في النسخة الحالية من البطولة.

القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا

القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام أستراليا اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

مشوار المنتخبين في البطولة

نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، دون أن يتعرض لأي هزيمة، حيث استهل مشواره بالتعادل أمام بلجيكا بنتيجة (1-1)، ثم حقق الفوز على نيوزيلندا (3-1)، قبل أن يختتم دور المجموعات بالتعادل مع إيران (1-1).

في المقابل، تأهل منتخب أستراليا بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، عقب الفوز على تركيا بهدفين دون رد، والخسارة أمام الولايات المتحدة، ثم التعادل مع باراجواي بدون أهداف.

القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تنقل المباراة شبكة قنوات beIN SPORTS، صاحبة الحقوق الحصرية لبث منافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1، كما أعلنت الشبكة إذاعة اللقاء أيضا عبر قناتها المفتوحة، مع استوديو تحليلي يسبق صافرة البداية.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

التردد: 12245.
الاستقطاب: عمودي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

 

القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف «زيكو»، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، وتحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى دور الـ16، في مواجهة يتوقع أن تشهد منافسة قوية أمام المنتخب الأسترالي الباحث هو الآخر عن مواصلة مشواره في المونديال.

القنوات الناقله لمباراه مصر واستراليا القنوات الناقله مباراه مصر واستراليا

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