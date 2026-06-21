زيكو: ماتش نيوزيلندا أصعب من بلجيكا وهدفنا دور الـ 32 بالمونديال

أكد مصطفى زيكو نجم منتخب مصر صعوبة مباراة الفراعنة أما نيوزيلاند مشيرا إلى أن اللقاء أصعب مما يتخيله الجماهير.

وأضاف زيكو خلال تصريحاته : نركز على مباراة نيوزيلاندا ورغم أن الناس تستسهل المباراة لكن نحن نعلم صعوبتها.

وأوضح : شاهدنا مباراة نيوزيلندا وإيران والنتيجة 2-2 كبيرة وليست صدفة ومنتخب نيوزيلاند قوي والمباراة هي الأصعب وأصعب من مباراة بلجيكا.

وواصل كل اللاعبين في حالة تركيز قصوى وقفلنا على نفسنا من بعد مباراة بلجيكا ونحن قادرين على تحقيق الصعود.

واختتم زيكو تصريحاته قائلا :المباراة أمام نيوزيلندا هي الأهم في تاريخنا، المباراة ستقودنا إلى دور الـ 32 وإن شاء الله نقدر نعمل دا.

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.