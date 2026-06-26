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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ادفعيله الاشتراك وجهزي التسالي.. نصائح ياسمين عز للزوجات التعامل مع الرجل قبل ماتش مصر وإيران

ياسمين عز
ياسمين عز

قدمت الإعلامية ياسمين عز، نصائح مهمة للزوجات للتعامل مع الزوج خلال مباراة منتخب مصر وإيران في بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها السادسة صباح غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

وقالت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "عاوزه تفرحي جوزك فرحة العمر؛ سيبي لجوزيك البيت وروحي عند أهلك قبل الماتش، لو عايزه جوزك يتفرج على الماتش جنبك؛ بيعي دهبك وادفعي له الاشتراك".

وأضافت الإعلامية ياسمين عز،: "لما الماتش يبقى الفجر؛ تقومي قبلها بساعتين، وحضري التسالي والتحالي، ولو قومتي من النوم مالقيتيش جوزيك؛ هو مش بيخونك، ده نزل يتفرج على الماتش، وده عمل وطني، وجوزك زي رآفت الهجان".

ياسمين عز منتخب مصر مصر وإيران

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