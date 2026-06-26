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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: نمتلك معامل فنية حديثة وكفاءات بشرية مؤهلة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال ح
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال ح
علياء فوزى

عقب الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بميناء الدخيلة، والتي شملت ساحات الفحص ومبنى المعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عقد الوزير اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وذلك لاستعراض نتائج الجولة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية التي تمتلكها الهيئة، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويرفع كفاءة منظومة الفحص والرقابة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن ما شاهده داخل المعامل يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة الفحص في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك اليوم معامل حديثة وبنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير أن التحدي في المرحلة الحالية لم يعد يقتصر على تطوير الإمكانات الفنية، وإنما يتمثل أيضًا في التعريف بها والترويج لها على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس حجم ما تحقق من إنجازات ويعزز الصورة الذهنية عن قدرات الدولة المصرية في مجال الفحص والاختبارات.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على إعداد عرض فني احترافي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية يتضمن الإمكانات الفنية والخدمات التي تقدمها المعامل، على أن يتم تعميمه من خلال مكاتب التمثيل التجاري المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، لتعريف المستثمرين والمستوردين بهذه القدرات ودعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

كما وجه الوزير بإعداد مواد تعريفية وفيديوهات توثق الإمكانات المعملية المتطورة وكفاءة الكوادر البشرية العاملة بها، بما يسهم في تعزيز ثقة شركاء مصر التجاريين في منظومة الجودة والرقابة.

ودعا أعضاء مجلس النواب إلى زيارة المناطق الاستثمارية والاطلاع على المشروعات القائمة بها وما توفره من فرص استثمارية وفرص عمل، بما يعزز التواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في دعم جهود التنمية.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن العديد من الاختبارات التي كانت تجرى في معامل خارج مصر أصبحت تُنفذ داخل الدولة وفق مستويات الاعتماد الدولية نفسها، وبكفاءة عالية وتكلفة أقل وفي وقت أسرع، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانات تستحق مزيدًا من الترويج محليًا ودوليًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الفحص والاختبارات، خاصة للدول الأفريقية.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بما شهدوه من تطور كبير في منظومة الفحص والمعامل، مؤكدين أن ما تحقق يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير البنية التحتية الفنية، ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في المنتج المصري، كما شددوا على أهمية تكثيف جهود الترويج لهذه الإمكانات باعتبارها أحد عناصر دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وقال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس النواب، إن الجولة التفقدية عكست حجم التطور الذي شهدته منظومة الفحص والمعامل الفنية، مشيرًا إلى وجود تسارع واضح في التوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف جهود التسويق والترويج لهذه الإمكانات، بما يسهم في تغيير الصورة الذهنية لدى المستثمرين وتعزيز الثقة في القدرات المصرية.

وقالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب، إن ما شهدته خلال الجولة كان مبهرًا، مؤكدة أن الصورة الذهنية عن منظومة المعامل اختلفت بعد الاطلاع على ما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات.

وأضافت أن الكفاءات النسائية العاملة داخل المعامل تمثل نموذجًا مشرفًا، معربة عن تقديرها لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومؤكدة أهمية التوسع في الترويج لهذه الإمكانات.

وقال الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس النواب، إن الجولة وجهت رسالة واضحة تؤكد امتلاك مصر منظومة متطورة قادرة على إجراء مختلف التحاليل والاختبارات وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

وأضاف أن هذه القدرات تعزز ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في منظومة الفحص المصرية.

وقال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، إن ميناء الإسكندرية يشهد طفرة كبيرة في أعمال التطوير، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

تعزيز ثقة المستثمرين 

وأضاف أن إعداد مواد وفيديوهات تعريفية للترويج لإمكانات المعامل سيكون خطوة مهمة لنقل الصورة الحقيقية لما تحقق من إنجازات، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في المنتج المصري، ويعكس حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المنتجات.

وزير الاستثمار المنتج المصري ميناء الإسكندرية الأسواق الخارجية مجلس النواب

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