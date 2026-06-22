الأهم في التاريخ.. عمرو سالم معلقا على مواجهة مصر ونيوزيلندا : مفيش ماتش سهل في كأس العالم

أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي عمرو سالم، أهمية مباراة المنتخب المصري أمام منتخب نيوزيلندا، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة تاريخية للكرة المصرية من أجل تحقيق أول انتصار للفراعنة في منافسات كأس العالم.

رفع سقف طموحات الجماهير

وأضاف "سالم"، خلال لقاء عبر قناة "إكسترا لايف"، أن الأداء الذي قدمه المنتخب المصري أمام بلجيكا رفع سقف طموحات الجماهير، ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، موضحًا أن الأجواء داخل معسكر المنتخب أصبحت مختلفة بعد اكتساب مزيد من الثقة.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن المنتخب المصري لم يعد يدخل المباريات أمام المنتخبات الكبرى بنفس الرهبة السابقة، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا أن وجود هذه العناصر يمنح الفراعنة قوة إضافية.

وشدد الناقد الرياضي على أن مواجهة نيوزيلندا لن تكون سهلة، وأن التركيز الكامل مطلوب لتحقيق نتيجة إيجابية، لافتًا إلى أن مباريات كأس العالم دائمًا تحمل مفاجآت، ولا يوجد منتخب ضعيف أو قوي بشكل مطلق، وهو ما أثبتته منافسات البطولة.