نصائح ياسمين عز للزوجات في التعامل مع الرجل قبل ماتش إيران بكأس العالم

قدمت الإعلامية ياسمين عز، نصائح هامة للزوجات للتعامل مع الزوج في مباراة منتخب مصر ومنتخب ايران في بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها السادسة صباحا اليوم السبت .

وقالت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، :"عاوزة تفرحي جوزك فرحة العمر وسبيي لجوزيك البيت وروحي عند اهلك قبل الماتش، لو عايزة جوزك يتفرج على الماتش جنبك بيعي دهبك وادفعي له الاشتراك".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن :"لما الماتش يبقى الفجر تقومي قبلها بساعتين وحضري التسالي والتحالي، ولو قومتي من النوم ملقتيش جوزك هو مش بيخونك، ونزل يتفرج على الماتش وده عمل وطني وجوزك زي رأفت الهجان".