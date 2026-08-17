مهاجم كالياري يتعرض لحادث خطير بحمام السباحة ويخضع للعناية المركزة

تعرض مهاجم فريق كالياري الإيطالي لكرة القدم يايل تريبي، لحادث في حمام السباحة حيث كاد أن يغرق، ويخضع حاليا للعناية المركزة في المستشفى.

وأوضح نادي كالياري -في بيان اليوم الاثنين- أن اللاعب الفرنسي تعرض للحادث أمس خلال عطلة نهاية الأسبوع التي منحت للفريق عقب فوزه على أريتسو حيث كاد أن يغرق، وأن النادي يتواصل باستمرار مع المستشفى وعائلة اللاعب ويتابع تطورات حالته الصحية باهتمام بالغ.

واستدعت خطورة حالة اللاعب تدخلا طبيا طارئا حيث كشفت التحاليل الطبية عن وجود كميات كبيرة من السوائل في رئتيه ما يعيق عملية تبادل الأكسجين، وتم إدخال أنبوب التنفس له.

ويخضع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما حاليا لمتابعة طبية مستمرة في مستشفى سانتيسيما أنونزياتا في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا لضمان تلقيه العلاج الأمثل.