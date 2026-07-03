كواليس مشادة إبراهيم حسن مع فرد أمن أمريكي.. ماذا حدث داخل فندق منتخب مصر؟

شهد فندق إقامة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مدينة دالاس الأمريكية واقعة مثيرة، بعد تداول أنباء عن حدوث مشادة كلامية بين الكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وأفراد من طاقم الأمن الأمريكي المسؤول عن تأمين الفندق، وذلك قبيل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة للفراعنة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

طفل يثير الأزمة وتدخل لحماية المشجع

وحسم أحد شهود العيان المتواجدين في مقر الإقامة الجدل المثار حول الواقعة، كاشفاً الكواليس الكاملة للجمهور ومؤكداً أن مدير المنتخب لم يكن هو من افتعل الأزمة.

وأوضح شاهد العيان أن الموقف بدأ حينما حاول طفل صغير الاقتراب من الكابتن إبراهيم حسن في بهو الفندق لالتقاط صورة تذكارية معه، إلا أن أفراد الأمن الأمريكي تدخلوا بشكل عنيف لمنع الطفل وقام أحدهم بدفعه، وهو التصرف الذي أثار حفيظة إبراهيم حسن ودفع به للتدخل الفوري اعتراضاً على طريقة التعامل القاسية مع المشجع الصغير.

وأضاف المصدر أن الأزمة تطورت وتصاعدت حدة النقاش بعدما تعرض أحد أفراد الأمن التابعين لبعثة منتخب مصر لتعامل غير لائق من الأمن الأمريكي أثناء محاولته التدخل لتهدئة الأجواء، مما زاد من غضب مدير المنتخب الذي صمم على الدفاع عن الطفل وعن فرد أمن البعثة المصرية.

وأشار شاهد العيان إلى أن الأزمة انتهت سريعاً بعد تدخل عدد من مسؤولي البعثة والمتواجدين داخل بهو الفندق لتقريب وجهات النظر وفض الاشتباك اللفظي، حيث عادت الأجواء إلى طبيعتها وهدوئها تماماً داخل المعسكر، دون أن تؤثر الواقعة على تركيز وتجهيزات الفراعنة للموقعة المونديالية الحاسمة أمام الكنغر الأسترالي.