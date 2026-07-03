قبل مواجهة منتخب مصر اليوم.. رحله مهاجم أستراليا في اعتناق الإسلام

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب استراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026

ولكن خطف المهاجم الأسترالي تيتي الأنظار عقب إعلانه اعتناقه الإسلام



وأكدت منصة "Qalby Studios" عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” أن رحلة ينجي مع الإسلام بدات بفضول شخصي منه دفعه لزياره أحد المساجد في مدينة أديلايد لمشاهدة المسلمين أثناء أدائهم للصلاة.



اكد نجم استراليا أن تلك الزيارة تركت أثرًا عميقًا في نفسه، وكانت نقطة التحول التي دفعته إلى البحث بصورة أوسع عن الإسلام ومعرفة تعاليمه وقيمه، قبل أن تتطور رحلته إلى قناعة راسخة

كما التقى ينجي بالداعية الإسلامي الزيمبابوي مفتي إسماعيل مينك الذي كان يلقي خطبة الجمعة في المسجد ودار حديث ودي بينهم عن الاسلام وتعاليمه