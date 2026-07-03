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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 منتخبات تتمسك بالحلم.. أفريقيا تبحث عن مواصلة المشوار في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتواصل طموحات القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما تقلص عدد ممثليها إلى أربعة منتخبات فقط هي: مصر والمغرب وغانا والرأس الأخضر والتي لا تزال تحتفظ بفرصها في مواصلة المشوار نحو دور الـ16.

وتستعد المنتخبات الأربعة لخوض مواجهات حاسمة خلال منافسات دور الـ32 أملل في مواصلة كتابة التاريخ والإبقاء على الحضور الأفريقي في الأدوار الإقصائية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مصر في اختبار قوي أمام أستراليا

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام نظيره الأسترالي مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 واضعا نصب عينيه تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ليواصل مشواره في البطولة ويمنح الكرة الأفريقية دفعة جديدة في المونديال.

كما تنتظر غانا والرأس الأخضر مواجهتين مصيريتين بينما نجح المنتخب المغربي بالفعل في حجز مقعده في دور الـ16 ليصبح أول ممثل أفريقي يضمن الاستمرار في البطولة.

الجزائر أحدث ضحايا المونديال

وجاء خروج المنتخب الجزائري ليزيد من معاناة منتخبات القارة السمراء، بعدما خسر أمام منتخب سويسرا بهدفين دون رد في دور الـ32، لينضم إلى قائمة المنتخبات الأفريقية التي ودعت المنافسات.

منتخب الجزائر

6 منتخبات أفريقية خارج البطولة

 برحيل "محاربي الصحراء"، ارتفع عدد المنتخبات الأفريقية التي غادرت كأس العالم 2026 إلى ستة منتخبات، هي: تونس وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال، والجزائر.

وكان المنتخب التونسي قد ودع البطولة من دور المجموعات، فيما انتهى مشوار كل من جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال والجزائر عند محطة دور الـ32. 

حلم أفريقيا لا يزال قائما

ورغم سلسلة الإقصاءات لا تزال المنتخبات الأفريقية المتبقية تملك فرصة لتحقيق إنجاز جديد للقارة سواء بمعادلة أفضل نتائجها في تاريخ كأس العالم أو تجاوزها في ظل تطلعات الجماهير لرؤية أحد ممثلي أفريقيا يواصل المنافسة حتى الأدوار المتقدمة من البطولة.

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