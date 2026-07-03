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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد خروج الجزائر.. 6 منتخبات أفريقية خارج كأس العالم 2026

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
منتصر الرفاعي

تواصلت معاناة المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما ودع المنتخب الجزائري منافسات البطولة عقب خسارته أمام منتخب سويسرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32.

الجزائر تنضم إلى قائمة المودعين

أنهى منتخب الجزائر مشواره في المونديال من دور الـ32، بعد سقوطه أمام سويسرا ليصبح سادس المنتخبات الأفريقية التي تغادر البطولة في استمرار لسلسلة خروج ممثلي القارة السمراء من المنافسات.

6 منتخبات أفريقية خارج المونديال

برحيل "محاربي الصحراء"، ارتفع عدد المنتخبات الأفريقية التي ودعت كأس العالم إلى ستة منتخبات، هي: تونس وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال والجزائر.

وكان المنتخب التونسي غادر البطولة من دور المجموعات، بينما انتهى مشوار كل من جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال والجزائر عند محطة دور الـ32.

4 منتخبات تتمسك بحلم التأهل

في المقابل، لا تزال أربعة منتخبات أفريقية تحتفظ بفرصها في مواصلة المشوار، وهي: منتخب مصر والمغرب وغانا والرأس الأخضر إذ تستعد لخوض مواجهات حاسمة من أجل انتزاع بطاقات العبور إلى دور الـ16.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية مساء اليوم أمام منتخب أستراليا في دور الـ32، سعيًا لمواصلة المشوار وإبقاء الحضور الأفريقي في البطولة.

حلم أفريقي مستمر

وتتطلع المنتخبات الأفريقية المتبقية إلى تحقيق إنجاز تاريخي في النسخة الحالية من كأس العالم، سواء بمعادلة أفضل إنجازات القارة في تاريخ البطولة أو تجاوزها، من أجل الإبقاء على آمال أفريقيا في المنافسة على اللقب حتى الأدوار المتقدمة.

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