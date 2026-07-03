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رياض محرز يعلن قراراً مصيرياً بعد خروج الجزائر من المونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رياض محرز يعلن قراراً مصيرياً بعد خروج الجزائر من المونديال

رياض محرز
رياض محرز
حمزة شعيب

أسدل الستار رسمياً على مشوار المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في أمريكا الشمالية، بعد خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "بي سي بلايس" بمدينة فانكوفر الكندية، لحساب دور الـ32 من المفل العالمي.

ولم تقتصر مرارة الخروج على الجماهير الجزائرية عند حد مغادرة البطولة فحسب، بل امتدت لتعلن نهاية حقبة تاريخية، بعدما أعلن قائد "محاربو الصحراء" رياض محرز اعتزاله اللعب دولياً فور انتهاء المواجهة.

دخل المنتخب الجزائري اللقاء بنوايا هجومية واضحة، وكان قريباً من هز الشباك مبكراً في الدقيقة السادسة عبر تسديدة خطيرة من حسام عوار مرت بجوار القائم. وجاء العقاب السويسري سريعاً وقاسياً في الدقيقة العاشرة، عندما استغل بريل إمبولو تمريرة نموذجية من يوهان مانزامبي، ليرسل الكرة بذكاء في شباك الحارس لوكا زيدان الذي غادر مرماه، معلناً عن هدف التقدم لسويسرا.

حاول المنتخب الجزائري تدارك الموقف وشن عدة هجمات متتالية، إلا أن الحارس السويسري جريجور كوبيل وقف بالمرصاد لتسديدة عوار ومحاولة فارس شايبي، في حين مرت تصويبة إبراهيم مازة أخطر فرص الشوط بجوار القائم، لينتهي النصف الأول بتقدم سويسرا بهدف نظيف.

 

ومع مطلع الشوط الثاني، تلقت الآمال الجزائرية ضربة قاضية؛ إذ لم تمض سوى دقيقة واحدة حتى نجح دان ندوي في إحراز الهدف الثاني للمنتخب السويسري عبر تسديدة أرضية زاحفة سكنت الزاوية اليسرى للوكا زيدان، وهو الهدف الذي عقد حسابات الجهاز الفني للجزائر.

ورغم التغييرات الهجومية التي أجراها مدرب "الخضر" لتنشيط الأمامية، والفرصة الخطيرة التي أتيحت لرياض محرز في الدقيقة 50 وتدخل فيها الدفاع السويسري في اللحظة الأخيرة، إلا أن الانضباط التكتيكي السويسري أحبط كافة المحاولات. وسارت الدقائق الأخيرة وسط استحواذ جزائري افتقد للحلول الهجومية الناجعة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لسويسرا وبلوغها الدور ثمن النهائي.

الرقصة الأخيرة لقائد الجيل الذهبي

وعقب صافرة النهاية، تصدر النجم رياض محرز المشهد بإعلانه الرسمي تعليق حذائه الدولي وإنهاء مسيرة حافلة بالإنجازات مع المنتخب الجزائري، معتبراً أن الخروج المونديالي من دور الـ32 كان المحطة الأخيرة له بقميص "المحاربين"، لتطوى بذلك صفحة واحدة من أبرز المسيرات الفردية في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية.

رياض محرز كأس العالم 2026 الجزائر

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