رسائل نارية من حسام حسن للاعبي المنتخب قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم

وجه الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، مجموعة من الرسائل القوية والحاسمة للاعبي الفراعنة قبل الموقعة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن قطار المنتخب لا يتوقف عند غياب أي لاعب، وأن المجد ينتظر الجيل الحالي لإسعاد الجماهير المصرية والعربية.

وأكد حسام حسن أن الجهاز الفني أجرى دراسة شاملة ودقيقة لمنتخب أستراليا، مشيراً إلى أن المنافس يمتلك عناصر قوية تمتاز بالقوة البدنية وطول القامة، إلا أنه شدد على جاهزية الفراعنة للتعامل مع كافة سيناريوهات اللقاء.

وأوضح المدير الفني أنه عمل خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء وتفادي الهفوات الدفاعية التي ظهرت في المباراة السابقة واستقبل على أثرها المنتخب هدفين، مؤكداً ثقته المطلقة في جميع عناصر القائمة، وأنه لا فارق بين لاعب أساسي وبديل في صفوف المنتخب.

وزف "العميد" بشرى سارة للجماهير بإعلان جاهزية النجم محمد صلاح للمشاركة في اللقاء، مشيداً بالدور الاحترافي الكبير الذي لعبه الجهاز الطبي في تجهيز المصابين.

ووجه حسام حسن رسالة شديدة اللهجة للاعبيه بضرورة فصل أنفسهم عن أي حسابات مستقبلية، والتركيز الكامل فقط على الـ90 دقيقة أمام أستراليا، مع الحفاظ على التنظيم واللعب الجماعي الذي ميز الفراعنة منذ انطلاق المونديال.

وأشاد المدير الفني بالدعم الكبير المستمر من هاني أبو ريدة وأعضاء اتحاد الكرة، معتبراً أن تكاتف المنظومة هو السر الحقيقي وراء النجاح. كما قدم الشكر لأفراد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية على جهودهم كشركاء في هذا المشوار المونديالي.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالإشادة بالمستويات المشرفة التي قدمتها المنتخبات العربية والأفريقية في البطولة رغم خروج بعضها، معرباً عن أمله في مواصلة المشوار والتأهل إلى دور الـ16 لإسعاد الملايين.

وحرص المدير الفني أيضاً على تقديم لفتة إنسانية بتقديم خالص التعازي للكابتن طارق سليمان، والكابتن شعبان بسطاوي، ومدرب منتخب الكونغو الديمقراطية في وفاة أقاربهم خلال الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته، شهد المعسكر حالة من الحماس الشديد في المران الختامي، وسط دعم إعلامي وجماهيري كبير، حيث طالب الإعلامي إبراهيم فايق اللاعبين بالاستمتاع بما يقدمونه مؤكداً أن ما تحقق فخر كبير، فيما شدد الحارس المهدي سليمان على أن طموح الفراعنة في المونديال بلا حدود.