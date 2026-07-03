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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية لمتابعه المباراة  التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة مصر وأستراليا اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

تذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports 

وتنتظر  الجماهير إعلان beIN Sports موقفها النهائي من إذاعة المباراة عبر إحدى قنواتها المفتوحة

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

التردد: 11054 أو 12187

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

منتخب مصر استراليا كاس العالم

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