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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحلة كهنوتية بدأت في عهد البابا كيرلس السادس.. نياحة القمص بقطر يوسف

القمص بقطر يوسف
القمص بقطر يوسف
ميرنا رزق

توفي، منذ قليل، القمص بقطر يوسف، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة أرض الشركة بالقاهرة، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد حياة حافلة بالخدمة والرعاية الأمينة لشعب الكنيسة. 

وُلد القمص بقطر يوسف في 13 يونيو 1939، وسيم كاهنًا في 28 مارس 1970، في أواخر عهد قداسة البابا كيرلس السادس، ثم نال رتبة القمصية في 20 أغسطس 2020.

وخلال سنوات خدمته، قدّم القمص الراحل نموذجًا للكاهن الراعي، واهتم بخدمة شعبه ورعايتهم، وكان من أبرز أعماله تجديد كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة عام 1986، إلى جانب خدمته المستمرة في عهد قداسة البابا شنودة الثالث.

ومر القمص بقطر يوسف بسنوات من المرض خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تفيض روحه اليوم، لتستقبلها السماء بعد رحلة طويلة من البذل والخدمة الكنسية.

ومن جانبه، نعى نيافة الأنبا مارتيروس، أسقف شرق السكة الحديد، القمص الراحل، مقدمًا خالص التعازي إلى أسرته المباركة، وآباء كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة، وآباء منطقة شرق السكة الحديد، وشعب الكنيسة وجميع الخدام والخادمات.

وتتقدم الكنيسة بخالص التعازي، طالبةً من الله أن ينعم لروحه بالراحة، وأن ينيح نفسه في فردوس النعيم، في موضع القديسين والأبرار، وأن يعزي أسرته وشعبه وكل محبيه.

الكنيسة البابا كيرلس السادس البابا شنودة الثالث القداس

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