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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار النفط.. ماذا يحدث بمضيق هرمز بعد تعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟

قفزة جديدة في أسعار النفط اليوم الاثنين
قفزة جديدة في أسعار النفط اليوم الاثنين
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية المبذولة لتسوية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن عدم تسجيل انقطاعات كبيرة في الإمدادات حد من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة ‌لخام برنت 92 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 89.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 89.68 دولار، وفقاً لرويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا، بما يعادل 0.67 بالمئة، إلى 82.95 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط بعد تهديد أمريكي بفرض حصار بحري غير محدد المدة على إيران

كانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات تشغلها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مضيق ⁠هرمز ومصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

واستبعد بيارنه شيلدروب المحلل لدى بنك إس.إي.بي أن تحدث زيادة في الأسعار بشكل ملحوظ ما لم يتوقف التدفق الحالي للنفط الخام عبر مضيق هرمز خلال الليل أو في حالة إغلاق مضيق باب المندب أو الأمرين معا.

وأضاف أن الأسعار تتداول حاليا قرب 90 دولارا، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين مخاطر حدوث مزيد من الاضطرابات ونقص المعروض وبين احتمال التوصل إلى تسوية يعاد على إثرها فتح مضيق هرمز، بما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مطلع الأسبوع ‌إن ⁠طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، في حين حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين ما دام الصراع مستمرا.

وذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان لا تزال مستمرة وتستغرق وقتا طويلا نظرا لصعوبة ⁠الموضوع وتدخل جهات فاعلة عديدة ودول تسعى لتقويض العملية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مطلع الأسبوع ‌إن ⁠طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، في حين حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين ما دام الصراع مستمرا.

وذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان لا تزال مستمرة وتستغرق وقتا طويلا نظرا لصعوبة ⁠الموضوع وتدخل جهات فاعلة عديدة ودول تسعى لتقويض العملية.

وأظهرت البيانات اليوم الاثنين تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع، في أعقاب الهجمات على ناقلات. 

النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط رغم زيادة مخزونات الخام الأمريكية

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة ⁠كبلر أن خمس سفن لشحن السلع الأولية عبرت المضيق يوم السبت، دون تسجيل أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع السابق.

في غضون ذلك، أفادت مصادر ⁠تجارية اليوم الاثنين بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) باعت ما لا يقل عن 14 مليون برميل من النفط الخام في السوق الفورية لشركات تكرير آسيوية بأسعار مرتفعة في أحدث عطاء.

أسعار النفط اليوم النفط مضيق هرمز خام برنت أمريكا وإيران

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