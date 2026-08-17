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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ڤاليو تنجح في إصدار سندات شركات بمليار جنيه لأول مرة

فاليو
فاليو
ولاء عبد الكريم

أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجاحها في إتمام أول إصدار لسندات الشركات في تاريخها بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، ضمن برنامج سندات الشركات البالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه.

ويمثل الإصدار خطوة جديدة في استراتيجية ڤاليو لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى قنوات تمويل متعددة تشمل البنوك والمؤسسات المالية الدولية وأسواق الدين المصرية، بما يدعم خطط الشركة للتوسع والنمو.

وتولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

طرح السندات على شريحتين

بلغ الحد الأقصى لمدة الإصدار 36 شهرًا، وتم طرحه على شريحتين، تتمتع كل منهما بتصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه، بمدة 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 540 مليون جنيه، بمدة 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير.

ويأتي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات الشركات الخاص بڤاليو، والبالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، بما يوسع نطاق أدوات التمويل المتاحة أمام الشركة.

25 مليار جنيه تسهيلات مصرفية

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، نجحت ڤاليو في توسيع تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة، لترتفع الحدود الائتمانية المتاحة بمقدار 16 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.

كما وسعت الشركة قاعدة مصادر تمويلها من خلال الوصول إلى التمويل المقدم من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك الحصول على أول تسهيل تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

وتعزز هذه التطورات قدرة الشركة على الحفاظ على هيكل تمويلي مرن ومتنوع، إلى جانب برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية الذي وفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام.

كما حصلت ڤاليو على تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار في الأردن منذ بداية العام، بما يعكس تنوع قنوات التمويل التي تعتمد عليها الشركة.

تنويع قنوات التمويل

وأكدت الشركة أن إضافة سوق سندات الشركات إلى منظومة أدوات التمويل المتاحة لديها تعزز قدرتها على الاستفادة من مصادر متعددة لرأس المال، تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية وأسواق رأس المال المصرية.

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل محطة مهمة في تاريخ الشركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية التمويل ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز الوصول المستدام إلى رأس المال.

وأوضح أن الشركة واصلت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية تعزيز تسهيلاتها المصرفية، بالتوازي مع توسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مؤكدًا أن الإصدار يضيف قناة تمويلية جديدة إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة.

تعزيز القدرات التمويلية

من جانبه، قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، إن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل محطة مهمة، ليس فقط باعتباره أول دخول للشركة إلى سوق سندات الشركات، وإنما أيضًا باعتباره انعكاسًا لتنوع قدراتها التمويلية.

وأشار إلى أن الشركة عملت على بناء نموذج تمويلي يعتمد على عدة مصادر لرأس المال، بدءًا من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية.

إي اف چي هيرميس: مرونة أسواق الدين

من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم ڤاليو في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات، والأول ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه.

وأكدت أن الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة ڤاليو، كما تعكس عمق ومرونة أسواق الدين المصرية، مشيرة إلى التزام إي اف چي هيرميس بتوظيف خبراتها في أسواق ترتيب وإصدار الدين لتقديم حلول تمويلية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لدى عملائها.

وشارك مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية بصفته المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة بيكر تيلي دور مدقق الحسابات.

ڤاليو توسع خدماتها المالية

وتعد ڤاليو، المدرجة في البورصة المصرية تحت كود EGX: VALU.CA، منصة لتكنولوجيا الخدمات المالية تقدم مجموعة من الحلول للأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر الشركة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL من خلال «U»، مع خطط سداد تصل إلى 60 شهرًا، إلى جانب حلول الاستثمار والادخار والاسترداد النقدي وخدمات تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه.

كما تقدم ڤاليو خدمات للشركات من خلال Valu Business، بالإضافة إلى حلول الدفع من خلال البطاقات المدفوعة مسبقًا وبطاقات الائتمان المشتركة بالتعاون مع «فيزا».

وأطلقت ڤاليو خدماتها في الأردن خلال مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصصة، بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني، لتقديم حلول تمويل ميسرة ومبتكرة للمستهلكين.

فاليو سندات مليار دولار

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