عملات وأسهم آسيا الناشئة ترتفع بدعم ضعف الدولار ونمو أقوى في تايلاند

ارتفعت عملات الأسواق الآسيوية الناشئة أمام الدولار اليوم الإثنين، فيما تفوقت الأسهم التايلاندية على نظيراتها في المنطقة بعد صدور بيانات أظهرت نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع في الربع الثاني.

وصعد مؤشر «MSCI» لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3% إلى مستوى قياسي، بدعم من ارتفاع الدولار التايواني بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع.

وقال محللو بنك «HSBC» إن العملة التايوانية قد تواصل التعافي مع تراجع التدفقات الخارجة المرتبطة بتوزيعات الأرباح.

كما ارتفع مؤشر «MSCI» لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوى منذ 10 يوليو الماضي، مدعوماً بمكاسب الأسهم التايوانية ذات الوزن الكبير في المؤشر.

وصعدت الأسهم التايوانية 0.1%، لترتفع مكاسبها منذ بداية 2026 إلى 58.3%، وسط استمرار الطلب الأجنبي على شركات صناعة الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كانت بورصة كوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة رسمية، فيما ارتفع الوون 0.2%، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 1.9%، وكان مؤشر «كوسبي» قد سجل مكاسب بلغت 65.6% منذ بداية 2026.

ويتوقع بنك «HSBC» دعماً إضافياً للوون من اتجاه المستثمرين الأجانب لبيع أسهم كورية جنوبية بوتيرة أكبر من الأسهم التايوانية، إلى جانب استمرار المستثمرين الأفراد في كوريا الجنوبية في شراء الأسهم الأمريكية.

وفي سنغافورة، عكست الأسهم خسائرها المبكرة وارتفعت بما يصل إلى 0.1%.

وقفز مؤشر «SET» التايلاندي بأكثر من 1%، متفوقاً على أسواق المنطقة، بعد أن أظهرت البيانات نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% في الربع الثاني، فيما رفعت وكالة التخطيط الحكومية توقعاتها للنمو للعام بأكمله وارتفع البات التايلاندي 0.3%.

وعلى صعيد العملات، تلقّت الأسواق دعماً من ضعف مؤشر الدولار، الذي ظل قريباً من أدنى مستوى في شهرين، بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة دفعت الأسواق إلى تقليص توقعاتها لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكانت بيانات ضعيفة للوظائف والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري قد دفعت المستثمرين بالفعل إلى خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وفي أسواق الطاقة، تحركت أسعار النفط بشكل متباين بعد ارتفاعها بأكثر من 5% الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، إذ ارتفع خام برنت نحو 0.2%، بينما تراجع الخام الأمريكي 0.2%.

وفي ماليزيا، ارتفع الرينجيت 0.4% بعد بيانات أظهرت زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.8% في يوليو على أساس سنوي، وهو معدل أقل قليلاً من التوقعات.

وفي اليابان، أظهرت البيانات نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بسبب ضعف إنفاق الأسر واستثمارات الشركات، وارتفع الين 0.2%، فيما صعد مؤشر «نيكاي» 0.3%.

وكانت الأسواق الإندونيسية مغلقة أيضاً بمناسبة عطلة، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار بنك إندونيسيا بشأن السياسة النقدية بعد غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 5.75%، بعدما فاجأ الأسواق الشهر الماضي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة لجذب تدفقات رؤوس الأموال ودعم الروبية الإندونيسية.