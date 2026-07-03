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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدموع ووفاء.. لقطة إنسانية مؤثرة من رونالدو والبرتغال في ذكرى رحيل ديوجو جوتا بالمونديال

ذكرى رحيل ديوجو جوتا بالمونديال
ذكرى رحيل ديوجو جوتا بالمونديال
حمزة شعيب

شهدت ملاعب كأس العالم 2026 لقطة إنسانية مؤثرة جسدت أسمى معاني الوفاء، بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في المنتخب، وذلك عقب تأهل "برازيل أوروبا" رسميًا إلى دور الـ 16 من المونديال.

وحملت احتفالات المنتخب البرتغالي بالتأهل طابعًا عاطفيًا خاصًا، حيث تزامن الصعود مع ذكرى أليمة لرفاق رونالدو، وهي مرور عام كامل على الوفاة الصادمة لزميلهم السابق في المنتخب النجم الشاب ديوجو جوتا، والذي غيبه الموت في مثل هذا اليوم، الثالث من يوليو.

وخطف قائد البرتغال كريستيانو رونالدو الأنظار بعد صافرة النهاية، حيث حرص على ارتداء القميص رقم 21 الذي كان يرتديه الراحل جوتا، وتوجه نحو الجماهير والعدسات والدموع في عينيه، مشيرًا بإصبعه إلى السماء في إهداء مؤثر لروح زميله الراحل.

ولم تقتصر لفتة الوفاء على القائد فحسب، بل حرصت بعثة المنتخب البرتغالي بأكملها من لاعبين وجهاز فني على التجمع لأخذ صورة جماعية بقميص الراحل ديوجو جوتا، لتأكيد أن روحه ما زالت حاضرة معهم في رحلتهم المونديالية، في مشهد حظي بتعاطف وإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

رونالدو البرتغال ذكرى رحيل ديوجو جوتا كأس العالم 2026

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