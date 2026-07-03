إبراهيم حسن يكشف تفاصيل مشادته الكلامية مع الشرطي الأمريكي

كشف إبراهيم حسن مديؤ المنتخب تفاصيل واقعة المشادة مع الشرطي الأمريكي بأحدي فنادق مدينة دالاس

واكد ابراهيم حسن في تصريحات صحفيه "

مقدرش أشوف طفل عاوز يتصور معايا او حد من الاعيبه الي معايا وأمنعه، أنا واقف ماسك موبايل الطفل وبصوره مع تريزيجية، لقيت ظابط الأمن الأمريكي جاي من بعيد بيزق فينا ويشخط، محدش كلمه، وفجأة مسك تليفون الطفل ورماه على الأرض، وتقريبًا اتكسر، وده تصرف غير مقبول تمامًا"

واضاف “انا هعوض الطفل ده بتليفون جديد، وبطلب من والده لو شايفني التواصل مع إدارة المنتخب لحضور مباراة أستراليا بكرة”

وتابع “إحنا جايين هنا علشان نفرحكم، وإنتوا فوق راسنا”