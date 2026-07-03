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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: كأس العالم ممتع جدا.. إثارة غير طبيعية

امير هشام
امير هشام
ميرنا محمود

أكد الإعلامي الرياضي أمير هشام أن مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 أصبح أكثر إثارة بعد التأهل إلى دور الـ32.


و كتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:كاس العالم ممتع جداً والله إثارة مش طبيعية .


علي الجانب الاخر اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته، الخميس، في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا، في التاسعة مساء الجمعة في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.
وشهدت التدريبات مشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي، بينما أدى الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب واللاعبون على تقديم واجب العزاء لطارق سليمان، المدرب العام للمنتخب، بعد رحيل شقيقه، وذلك قبل انطلاق التدريب.

وحضر مران منتخب مصر،  شريف مختار، قنصل مصر في هيوستن الأمريكية، وكان في استقباله المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في كأس العالم ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين أعضاء المجلس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر

منتخب مصر امير هشام كأس العالم بطولة كأس العالم

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