الغندور يوجه رسالة غير متوقعة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهه أستراليا :" مش عايز أداء مشرف"

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة منتخب منتخب أستراليا، في التاسعة مساء الجمعة في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:النهاردة انا مش عايز اداء مشرف انا عايز تأهل تاريخي حتي لو كنا وحشين و اداءنا وحش المهم النتيجة مش الأداء و ده اللي كل المصريين منتظرينه زملكاوية و اهلاوية و كل الإنتماءات الكروية بعيدا عن اللجان المستخبية.

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته، الخميس، في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا، في التاسعة مساء الجمعة في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.



وشهدت التدريبات مشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي، بينما أدى الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب واللاعبون على تقديم واجب العزاء لطارق سليمان، المدرب العام للمنتخب، بعد رحيل شقيقه، وذلك قبل انطلاق التدريب.

وحضر مران منتخب مصر، شريف مختار، قنصل مصر في هيوستن الأمريكية، وكان في استقباله المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في كأس العالم ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين أعضاء المجلس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر