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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أكبر ملاعب كأس العالم قبل مواجهة أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأمين حسام حسن وإبراهيم حسن، جولة تفقدية داخل الملعب الذي يستضيف مواجهة المنتخب المصري أمام منتخب أستراليا، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحرص أعضاء الجهاز الفني على معاينة أرضية الملعب وجميع المرافق الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية، للاطمئنان على جاهزية الأجواء قبل انطلاق المواجهة المرتقبة. وخلال الجولة، أبدى الجهاز الفني إعجابه الكبير بما يتمتع به الملعب من تجهيزات متطورة وبنية تحتية على أعلى مستوى، حيث ظهرت علامات الانبهار على وجوه جميع أفراد البعثة أثناء تفقدهم مختلف أرجائه.


ويُعد هذا الملعب الأكبر من حيث السعة الجماهيرية بين جميع الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، إذ يستوعب نحو 94 ألف متفرج، ما يجعله واحدًا من أبرز المنشآت الرياضية التي تحتضن مباريات البطولة.


ويمتاز الملعب بعدد من التقنيات الحديثة التي توفر أفضل الظروف لإقامة المباريات، إذ يحتوي على سقف متحرك يمكن إغلاقه عند تعرض المنطقة لتقلبات الطقس أو العواصف أو تساقط الجليد، كما يتميز بنظام متكامل لتكييف الهواء داخل المدرجات وأرضية الملعب، بما يضمن توفير أجواء مناسبة للاعبين والجماهير، بعيدًا عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة.


ويضم الملعب أيضًا شاشة عرض عملاقة تتوسطه، وتعد من أبرز معالمه، بعدما سبق لها أن سُجلت ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها الأكبر من نوعها داخل الملاعب الرياضية في العالم، وهو ما يمنح الجماهير تجربة مشاهدة استثنائية خلال المباريات.


وتأتي هذه الجولة في إطار استعدادات منتخب مصر الأخيرة قبل المواجهة المهمة أمام أستراليا، والتي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز ومواصلة مشوارهم في البطولة العالمية، وسط طموحات كبيرة بتقديم أداء قوي يليق باسم الكرة المصرية وإسعاد الجما
 

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