حسام حسن: نحترم أستراليا ولا نخشاها.. ومنتخب مصر أصبح يملك شخصية قوية

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، حسام حسن، أن منتخب مصر يدخل مواجهته المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026 بثقة كبيرة واحترام كامل للمنافس، مشددًا في الوقت نفسه على أن لاعبيه لا يشعرون بأي رهبة مهما كانت قوة المنافس أو إمكاناته البدنية، في ظل التطور الكبير الذي شهده المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أوضح حسام حسن أن المنتخب الأسترالي يمتلك عناصر قوية بدنيًا، إلا أن ذلك لن يؤثر على طريقة لعب الفراعنة، قائلاً إن كرة القدم تُحسم بالمهارة والانضباط التكتيكي وليس بفارق الطول أو القوة الجسمانية، مضيفًا: “نحترم الجميع، لكننا لا نخاف من أطوال لاعبي أستراليا، فنحن نلعب كرة قدم وليس رياضة الركبي”.

وحرص المدير الفني على توجيه الشكر إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدًا أن النجاحات التي يحققها الفريق هي ثمرة عمل جماعي وتعاون مستمر بين جميع العناصر. وأضاف أن المدرب الناجح هو من يتعلم من تجاربه السابقة ويستفيد من كل مرحلة مر بها لتطوير مستواه وتحسين أداء فريقه.

وأشار العميد إلى أن القوام الأساسي للمنتخب يضم عددًا كبيرًا من لاعبي الدوري المصري، معتبرًا أن هذا الأمر يمنح الفريق ميزة مهمة تتمثل في الانسجام والتفاهم الكبير بين اللاعبين داخل الملعب وخارجه، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء الجماعي خلال الفترة الماضية.

وفي الوقت نفسه، أكد حسام حسن أنه كان يتمنى امتلاك المنتخب عددًا أكبر من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، أسوة بالعديد من المنتخبات الأفريقية، لما تمنحه تلك التجارب من خبرات ومستويات تنافسية مرتفعة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على سعادته الكبيرة بالتطور الذي ظهر على أداء المنتخب منذ توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أن حالة الانسجام السريعة بين اللاعبين القدامى والوجوه الجديدة أسهمت في تكوين فريق منظم يمتلك شخصية قوية وهوية واضحة، معربًا عن ثقته في قدرة الفراعنة على تقديم مباراة كبيرة أمام أستراليا ومواصلة المشوار في مونديال 2026