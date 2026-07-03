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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: استمتعوا بما يقدمه منتخب مصر.. وما تحقق حتى الآن فخر كبير

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة إلى الجماهير المصرية قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، داعيًا الجميع إلى الاستمتاع بما يقدمه "الفراعنة" وعدم إهدار لحظات وصفها بالتاريخية.

وقال إبراهيم فايق: "اتبسطوا بمنتخب مصر ومتفوّتوش اللحظات دي، إحنا جايين من بعيد أوي"، في إشارة إلى التطور الذي حققه المنتخب خلال مشواره في البطولة ووصوله إلى الأدوار الإقصائية.

وأشاد فايق بالدور الذي يقوم به المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن ما يحققه المنتخب لم يأتِ من فراغ، وقال: "الله يبارك لحسام حسن، لو مش مخلص وأمين على المنتخب وبيفكر ليل ونهار، ربنا مش هيكرمنا كده".

وأضاف أن ما وصل إليه منتخب مصر حتى الآن يمثل مصدر فخر لجميع المصريين، مؤكدًا أن مجرد بلوغ الأدوار الإقصائية يُعد نجاحًا كبيرًا، قبل أن يختتم تصريحاته قائلًا: "اللي بيحصل لحد اللحظة دي فخر ونجاح كبير.. تخيلوا لو عدّينا الدور ده كمان".

الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم كأس العالم 2026

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