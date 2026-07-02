مشادة إبراهيم حسن داخل مقر إقامة منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. وتدخل الأمن الأمريكي لاحتواء الموقف

شهد فندق إقامة بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية حالة من التوتر، بعد وقوع مشادة داخل بهو الفندق بين إبراهيم حسن وعدد من الأشخاص، ما استدعى تدخل أفراد الأمن الأمريكي لاحتواء الموقف وإعادة الهدوء سريعًا.

وجاءت الواقعة قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وبحسب المعلومات المتداولة، تدخل أفراد الأمن المتواجدون بالفندق فور اندلاع المشادة، وتمكنوا من السيطرة على الموقف دون أن تتأثر استعدادات بعثة المنتخب للمباراة.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم أو بعثة المنتخب تكشف أسباب المشادة أو ملابساتها، كما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية بشأن الأطراف المشاركة في الواقعة.

وتترقب الجماهير المصرية صدور بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى، خاصة مع اقتراب موعد المباراة المصيرية أمام أستراليا، التي يسعى خلالها منتخب مصر إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.