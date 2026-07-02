المهدي سليمان: تمثيل منتخب مصر شرف كبير.. وطموحنا في المونديال بلا حدود

أبدى المهدي سليمان حارس مرمى منتخب مصر، سعادته الكبيرة بالتواجد ضمن قائمة المنتخب ببطولة كأس العالم 2026، لافتاً إلى أنه شرف كبير أن يمثل اللاعب منتخب بلاده في أكبر محفل عالمي.

وقال سليمان، في تصريحات على هامش مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة أستراليا، إن هناك منافسة قوية وشريفة بين حراس المنتخب، مبدياً سعادته بتألق مصطفى شوبير مع منتخب مصر ، في ظل الروح الطيبة، التي تجمع كل اللاعبين في المنتخب.

وعن مواجهة أستراليا، قال سليمان إن المباراة ستكون قوية في ظل امتلاك المنتخبين لاعبين كباراً، لكن في الوقت نفسه هناك عزيمة وإصرار لدي لاعبى منتخب مصر على الفوز لاستكمال المشوار والوصول للدور التالي، مؤكداً أن طموح منتخب مصر بلا حدود، ولن يبخل اللاعبون بنقطة عرق لإسعاد الجماهير وجعلهم فخورين بمنتخب بلدهم.