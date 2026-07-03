بصورة عائلية ودعاء.. زوجة ميدو تعلق على أزمة نجلها

أثارت يسرى الليثي، زوجة نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع إنستجرام صورة عائلية تجمعها بزوجها وأبنائهما.

وعلقت يسرا الليثي علي الصورة كاتبة:يارب يا جامع،وجاءت الرسالة بالتزامن مع قرار تجديد حبس نجلها على ذمة التحقيقات.



وكان قد تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، عن الأزمة التي تمر بها أسرته، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد واقعة حبس نجله، مؤكدًا أن العائلة تعيش ظروفًا صعبة خلال الفترة الحالية.

حبس نجل أحمد حسام ميدو

وقال ميدو إنهم يمرون بمرحلة قاسية، موجهًا اعتذاره لمسؤولي نادي الزمالك لعدم تمكنه من حضور تصوير الإعلان الترويجي لتطبيق النادي، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة إلى جانب عدد من نجوم القلعة البيضاء.

وأضاف أنه وأسرته لديهم إيمان كبير بأن ما يحدث هو اختبار من الله، مشددًا على احترامهم الكامل لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية.

كما أكد ميدو احترامه لقرارات النيابة العامة والقضاء، موضحًا أنه يتحدث باسم عائلته في هذا الأمر، معبرًا عن ثقته في سير العدالة.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية صعبة للغاية على الأسرة، لكنهم يتعاملون معها بشجاعة وصبر، مطالبًا الجمهور بالدعاء لهم لتجاوز هذه المحنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على يقينه بأن الله يخبئ لهم الأفضل، متمنيًا أن تمر هذه الأزمة بسلام عليه وعلى أسرته.