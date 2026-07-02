رسائل نارية من ميدو بشأن زيزو

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، الجماهير المصرية بضرورة التعامل مع أحمد سيد «زيزو» نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها اللاعب.

وأكد ميدو عبر برنامجه «هنا المونديال» على قناة النهار، أن زيزو وعائلته يواجهون ضغوطا كبيرة بسبب الهجوم المستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء تؤثر على اللاعب وأسرته.

وشدد ميدو على أن ما يتعرض له زيزو وعائلته أمر غير مقبول، مطالبًا بضرورة وقف هذه الحملات، وأن يكون النقد في إطار الاحترام بعيدًا عن أي إساءة شخصية أو تجاوز بحق اللاعب أو أفراد أسرته.

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأسترالي يوم الجمعة عند التاسعة مساءً، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.