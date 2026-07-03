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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يستعرض ملعب دالاس وحسام حسن يفرض السرية قبل صدام أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

شارك الاتحاد المصري لكرة القدم الجماهير بـ 14 صورة حصرية من داخل ملعب "إي تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، والذي سيتسع للمواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة)، لحساب دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

 

أظهرت الصور اللقطات الأخيرة لأرضية الملعب والمدرجات وكافة التجهيزات اللوجستية، كما وثقت تفقد الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن للملعب قبل ساعات من انطلاق اللقاء، وعلق الاتحاد عليها قائلاً: "الجهاز الفني لمنتخبنا يتفقد ملعب دالاس المحتضن لمباراتنا أمام أستراليا".

اللمسات الأخيرة وسلاح المفاجأة

 اختتم الفراعنة تدريباتهم بمران شهِد تركيزاً عالياً، حيث وضع "العميد" اللمسات النهائية على الخطة الفنية، مع تدريب اللاعبين على كيفية اختراق الدفاع الأسترالي والتعامل مع الكرات العرضية والقوة البدنية للمنافس.

 فرض الجهاز الفني سياجاً من السرية المطلقة على التشكيل الأساسي، رغبةً منه في الحفاظ على عنصر المفاجأة وإرباك حسابات الخصم.

اتحاد الكرة حسام حسن أستراليا منتخب مصر

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