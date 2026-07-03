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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الذكاء الاصطناعي يفاجئ الفراعنة بهذا التوقع لمواجهة أستراليا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يضرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، موعداً تاريخياً مع نظيره الأسترالي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب "دالاس" بولاية تكساس الأمريكية، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة طابعاً استثنائياً للفراعنة، الذين نجحوا في التأهل للمرة الأولى في تاريخهم إلى الأدوار الإقصائية للمونديال، بعد مشوار قوي في مرحلة المجموعات اختتموه بالتعادل مع إيران، ليحتل المنتخب وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن بلجيكا المتصدرة، ليصطدم بمنتخب أستراليا (وصيف المجموعة الرابعة)، في مواجهة سينتقل الفائز منها مباشرة لملاقاة الأرجنتين في الدور المقبل.

الذكاء الاصطناعي يصدم الفراعنة ولغة الأرقام تنصف "الكنغر

 وقبل ساعات من صافرة البداية، فرضت لغة الأرقام والتحليلات الرقمية نفسها على أجواء اللقاء، حيث أظهرت توقعات مبنية على تحليل الذكاء الاصطناعي أفضلية طفيفة لمنتخب أستراليا، مستندة إلى معطيات بدنية ولوجستية وطبية قد تلعب دوراً حاسماً في سير المباراة.

وبحسب التحليل الفني، بلغت نسبة فوز أستراليا 55% مقابل 45% لمصلحة الفراعنة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التفوق البدني للكنغر الأسترالي الذي حظي بفترة راحة أطول تقترب من يومين، وتجنب السفر القاري الطويل، في المقابل خاض المنتخب المصري رحلة شاقة وطويلة من سياتل إلى دالاس عقب مباراة استنزفت الكثير من الجهد البدني والذهني أمام إيران.

ولم تتوقف التحديات عند إرهاق السفر، بل أشار التحليل إلى أن الغيابات المحتملة في صفوف الفراعنة قد تؤثر مباشرة على التوازن التكتيكي؛ إذ يمثل غياب مهند لاشين بسبب تراكم البطاقات الصفراء خسارة كبيرة لمنظومة خط الوسط، في حين تثير الحالة البدنية للنجم محمد صلاح والمدافع محمد عبد المنعم وأحمد فتوح علامات استفهام حول مدى قدرتهم على مجاراة النسق البدني العالي للمنافس طوال الـ90 دقيقة.

 على المستوى التكتيكي، يمتلك المنتخب الأسترالي تفوقاً رقمياً في الشق الدفاعي، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين خلال دور المجموعات، مستغلاً التنظيم الصارم والهجمات المرتدة السريعة، على النقيض من المنتخب المصري الذي لم يخرج بأي "كلين شيت" حتى الآن في البطولة، مما يفرض على المدرب حسام حسن معالجة الثغرات الخلفية لتجنب استقبال أهداف مبكرة قد تصعب من مأمورية الصعود.

ووفقاً لهذه القراءة الفنية، فإن صمود الفراعنة في ليلة دالاس سيتوقف على قدرة الجهاز الفني في تدوير العناصر، والتعامل الذكي مع عامل اللياقة البدنية، خاصة إذا امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، في مواجهة يبحث فيها جيل الفراعنة الحالي عن تخطي حاجز التوقعات ومواصلة كتابة التاريخ في المحفل العالمي.

منتخب مصر استراليا كأس العالم ملعب دالاس

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