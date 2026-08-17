أثناء إصلاحه .. أسانسير يدهس عامل صيانة داخل فيلا بالتجمع الخامس

شهدت ممنطقة التجمع الخامس حادثا مأساويا، بعدما لقي عامل صيانة مصرعه إثر سقوط أسانسير عليه أثناء تنفيذ أعمال صيانة داخل إحدى الفيلات.

تفاصيل الواقعة

وبداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث داخل فيلا بالكمبوند، وعلى الفور تحركت القوات إلى محل البلاغ، رفقة سيارة إسعاف.

سقوط المصعد

وكشفت المعاينة الأولية أن العامل كان متواجدًا داخل بئر المصعد لتنفيذ أعمال الصيانة، إلا أن الأسانسير سقط عليه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وجرى انتشال جثمان العامل ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة المختصة فحص الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسباب حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.