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عميد معهد البيئة الأسبق: 10 آلاف تمساح في مصر.. والكوبرا تنتشر بالمناطق الزراعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عميد معهد البيئة الأسبق: 10 آلاف تمساح في مصر.. والكوبرا تنتشر بالمناطق الزراعية

الثعابين
الثعابين
محمود محسن

أكد عمرو تمام، أستاذ المحميات الطبيعية وعميد معهد البيئة الأسبق، أن أعداد التماسيح في مصر تقدر بنحو 10 آلاف تمساح، مشيرًا إلى أن معظم أنواع الثعابين الموجودة في مصر غير سامة.

وقال تمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الأبعاد”، عبر فضائية إكسترا نيوز"،  أن هناك نوعين رئيسيين من الثعابين السامة في مصر، هما «الطريشة» و«الكوبرا»، لافتًا إلى أن الكوبرا تنتشر بشكل خاص في المناطق الزراعية.

بيئة مناسبة لوجود هذه الثعابين

وأشار إلى أن  الدلتا وأسوان تعد من أبرز البيئات التي تنتشر بها الكوبرا، نظرًا لتوافر مصادر الغذاء التي تعتمد عليها، وعلى رأسها الضفادع والقوارض، وهو ما يجعل المناطق الزراعية بيئة مناسبة لوجود هذه الثعابين.

عمرو تمام المحميات معهد البيئة التماسيح

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