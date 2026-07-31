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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقاذ حياة 4 مصابين من لدغات الثعابين والعقارب بمستشفى الصدر في المنيا

انقاذ حياة المرضى
انقاذ حياة المرضى
ايمن رياض

نجح الفريق الطبي بقسم السموم والعناية المركزة بمستشفى صدر المنيا إنقاذ حياة 4 مرضى 3 حالات لدغ ثعبان وحالة لدغ عقرب بعد وصولهم إلى المستشفى في حالة حرجة بمضاعفات شديدة استدعت التدخل الطبي الفوري، وذلك خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 10 أيام.

استقبل المستشفى الحالات في وضع صحي حرج حيث عانت حالات "عض الثعبان" من شلل تام بجميع عضلات الجسم وفشل في وظائف التنفس، مما استدعى التدخل العاجل بتركيب أنبوبة حنجرية ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، كما تم استقبال حالة "لدغ عقرب" تعاني من التهاب حاد وضعف شديد بوظائف عضلة القلب، لتصل كفاءتها إلى 30% فقط.

تم التعامل مع جميع الحالات باحترافية عالية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، وحجزهم بالعناية المركزة، مع إعطائهم الأمصال المضادة للسموم والأدوية الداعمة لعضلة القلب، وتوفير الرعاية الطبية المكثفة والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة، شهدت جميع الحالات تحسناً تدريجياً ملحوظاً، واستقرت حالتهم الصحية حتى تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفى بسلام، وشملت الحالات التي تم إنقاذها: طفل 16 سنة لدغ عقرب، وطفل 13 سنة عض ثعبان ورجلين 51 سنة و 59 سنة عض ثعبان، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد إسماعيل حافظ أستاذ السموم بجامعة المنيا، والدكتورة يوستينا وجيه ميلاد اخصائي ورئيس قسم السموم بمستشفى صدر المنيا، والأطباء أبانوب وهيب عزمي، وأشرف جرجس، وصبحي موريس، وشروق حسن، وفريق الصيدلة بإشراف الدكتورة هدى مصطفى، وفريق التمريض بإشراف دعاء سيد رئيسة التمريض، وإشراف تمريض عناية الباطنة كل من زينب عمار،  أحمد جمال، مايكل جرجس، وتمريض السموم منصور خلف، هاجر عبد العزيز، حمادة فضل، مؤمن عكاشة.

يأتي هذا النجاح استمرارًا للجهود المتميزة التي تبذلها مستشفى صدر المنيا في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للحالات الحرجة، وذلك بمتابعة الدكتور رضا الجيلاني والدكتور أحمد أبو العلا – نائبي مدير المستشفى.

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