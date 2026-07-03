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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اكتمال 13 مقعدا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. ومصر تترقب بطاقة العبور أمام أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتواصل الإثارة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعدما حسمت حتى الآن 13 بطاقة مؤهلة إلى دور الـ16 فيما لا تزال 3 مقاعد فقط تنتظر أصحابها مع اقتراب نهاية منافسات دور الـ32 ويأتي منتخب مصر في مقدمة المنتخبات الساعية لخطف إحدى هذه البطاقات.

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في ثمن النهائي

نجحت 13 دولة في ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وهي: كندا، البرازيل، باراجواي، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، إنجلترا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، البرتغال، وسويسرا.

وشهدت منافسات دور الـ32 العديد من المفاجآت، أبرزها خروج ألمانيا أمام باراجواي، وتأهل المغرب على حساب هولندا بركلات الترجيح، إلى جانب استمرار المنتخبات الكبرى مثل فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال في سباق المنافسة على اللقب.

المغرب يرفع الراية العربية.. ومصر تبحث عن الانضمام

حتى الآن، يبقى المنتخب المغربي الممثل العربي الوحيد في دور الـ16 بعد مغادرة الجزائر للبطولة بينما يملك منتخب مصر فرصة ثمينة لمواصلة المشوار عندما يواجه منتخب أستراليا في مواجهة حاسمة ضمن منافسات دور الـ32.

وتأمل الجماهير المصرية في أن ينجح "الفراعنة" في حسم بطاقة التأهل، ومرافقة المغرب إلى الدور المقبل، لتعزيز الحضور العربي في البطولة.

تفوق أوروبي في قائمة المتأهلين

تعكس قائمة المتأهلين حتى الآن الهيمنة الأوروبية على البطولة، بعدما تأهلت 7 منتخبات من القارة العجوز، مقابل 3 منتخبات من أمريكا الشمالية، ومنتخبين من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى ممثل أفريقيا الوحيد حتى الآن، المنتخب المغربي.

مواجهات دور الـ16 تتضح

اكتملت 6 مواجهات في الدور ثمن النهائي، حيث يلتقي:

كندا × المغرب

باراجواي × فرنسا

البرازيل × النرويج

المكسيك × إنجلترا

البرتغال × إسبانيا

الولايات المتحدة الأمريكية × بلجيكا

في المقابل، ينتظر منتخب سويسرا التعرف على منافسه، الذي سيتحدد بعد انتهاء مواجهة كولومبيا وغانا.

3 مواجهات تحسم المقاعد الأخيرة

تتبقى ثلاث مباريات فقط لإسدال الستار على منافسات دور الـ32، وحسم آخر ثلاث بطاقات مؤهلة إلى دور الـ16، وجاءت مواعيدها كالتالي:

الجمعة 3 يوليو

أستراليا × مصر – الساعة 9:00 مساءً.

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × الرأس الأخضر – الساعة 1:00 صباحًا.

كولومبيا × غانا – الساعة 4:30 صباحًا.

مصر على موعد مع اختبار مصيري

يدخل منتخب مصر مباراته أمام أستراليا بشعار الفوز فقط من أجل مواصلة الحلم في كأس العالم 2026، والانضمام إلى قائمة المتأهلين لدور الـ16 في نسخة تُعد من أكثر نسخ المونديال إثارة وندية.

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