حقيقة الفيديو المتداول.. هل ردد كريستيانو رونالدو "بسم الله" قبل ركلة جزاء كرواتيا؟

خطفت لقطة عفوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار، خلال مواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتشر مقطع فيديو له على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل هائل من الجماهير العربية التي أكدت أن قائد البرتغال ردد عبارة "بسم الله" قبل تسجيله ركلة الجزاء الحامسة.

وأظهرت الكاميرات النجم البرتغالي وهو يتمتم بكلمات دقيقة ويركز بشكل كامل قبل انطلاقه لتسديد الكرة، وهو ما جعل قطاعاً عريضاً من المتابعين يجزم بأنه نطق بالعبارة العربية الشهيرة "بسم الله"، مستشهدين بلقطات سابقة لـ "الدون" ظهر فيها يتبع نفس الأسلوب خلال تنفيذ الركلات الثابتة مع ناديه الحالي النصر السعودي.

سيناريو اللقاء الحابس للأنفاس

وجاءت هذه اللقطة في توقيت بالغ الحساسية من عمر المباراة، بعدما كانت البرتغال متأخرة بهدف دون رد سجله الكرواتي إيفان بيريسيتش، قبل أن يحتسب الحكم النرويجي إسبين إيسكاس ركلة جزاء لصالح "برازيل أوروبا" في الدقيقة 65.

وانبرى رونالدو لتنفيذ الركلة بنجاح، واضعاً الكرة بثقة في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ليعيد بلاده إلى اللقاء، قبل أن يغادر أرضية الملعب بديلاً في الدقيقة 80 بعد أن أتم مهمته بنجاح.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلفت فيها رونالدو الأنظار بهذه الطقوس الذهنية؛ إذ اعتاد الهداف التاريخي للمنتخبات على اتباع روتين صارم يشمل كلمات قصيرة وتنظيم التنفس قبل التسديد لضمان أعلى درجات التركيز في اللحظات المصيرية.

الهدف الثمين الذي أحرزه رونالدو قلب مجريات المباراة رأساً على عقب، حيث واصل البرتغاليون الضغط الهجومي ليحسموا اللقاء بنتيجة (2-1)، معلنين تأهلهم الرسمي إلى الدور ثمن النهائي ليضربوا موعداً نهارياً في قمة نارية أمام المنتخب الإسباني، بينما حزم المنتخب الكرواتي حقائبه مودعاً منافسات المونديال.