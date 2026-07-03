آخرها البرتغال.. تعرف علي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم

بدأت ملامح دور ال 16 في الاكتمال خاصه مع قرب انتهاء دور ال 32 من بطوله كأس العالم

وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو الجاري، وتستمر منافستها حتى 19 يوليو المقبل

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا اليوم في دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وتمكن منتخب كندا من التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على حساب جنوب إفريقيا بهدف وحيد

بينما نجح منتخب البرازيل في التأهل إلي دور الـ 16 من كأس العالم بتحقيق فوزًا قاتلًا على اليابان بنتيجة 2-1

وتأهلت باراجواي بعد فوز مثير على ألمانيا بركلات الترجيح بينما تأهلت المغرب امام هولندا.

وتأهل منتخب إسبانيا إلي دور الـ 16 بعد الفوز على النمسا بثلاثية نظيفة

كما تأهل منتخب البرتغال عقب الفوز على منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026

1- كندا.

2- البرازيل.

3- باراجواي.

4- المغرب.

5- النرويج.

6- فرنسا.

7- المكسيك.

8-إنجلترا.

9- بلجيكا.

10-أمريكا.

11- إسبانيا.

12-البرتغال.

13- سويسرا.