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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعاء فاروق تمازح شقيقة محمد صلاح قبل مواجهة أستراليا: فديتك 3 أجوال

دعاء فاروق و رباب صلاح
دعاء فاروق و رباب صلاح
ميرنا محمود

في أجواء حماسية قبل مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا، شاركت الإعلامية دعاء فاروق متابعيها بفيديو كوميدي عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت فيه برفقة رباب صلاح، شقيقة قائد المنتخب محمد صلاح.


وظهرت دعاء فاروق برفقة رباب صلاح و  قائلة: “مطلوب فدية 3 أجوال عشان نرجع رباب صلاح لأهلها.. يا رب النصر لمصر”.

 واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته، الخميس، في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا، في التاسعة مساء الجمعة في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.


وشهدت التدريبات مشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي، بينما أدى الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب واللاعبون على تقديم واجب العزاء لطارق سليمان، المدرب العام للمنتخب، بعد رحيل شقيقه، وذلك قبل انطلاق التدريب.

وحضر مران منتخب مصر،  شريف مختار، قنصل مصر في هيوستن الأمريكية، وكان في استقباله المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في كأس العالم ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين أعضاء المجلس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

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