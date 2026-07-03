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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل لقاء اليوم...تاريخ مواجهات منتخب مصر واستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يواجه منتخب مصر نظيره استراليا مساء اليوم الجمعة في اطار منافسا دور الـ 32 من منافسات كأس العالم

وتنطلق مباراة منتخب مصر واستراليا اليوم  الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

و تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط

بينما تاهلت أستراليا كوصيف المجموعة الرابعة

تاريخ مواجهات مصر وأستراليا

واجه منتخب مصر نظيره أستراليا مرتين من قبل حيث كانت الأولى في مباراة ودية يوم 19 يونيو 1987 في كوريا الجنوبية وانتهت هذه المباراة الودية بالتعادل السلبي بدون أهداف حيث حققت استراليا الفوز بركلات الترجيح

بينما كانت المواجهة الثانيه ودية وأقيمت يوم 17 نوفمبر 2010، في ستاد القاهرة، ونجح المنتخب المصري حينها في الفوز على نظيره الأسترالي، بنتيجة 3-0 وسجل أهداف الفراعنة كل من، أحمد عبد الظاهر، محمد ناجي جدو ومحمد زيدان.

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