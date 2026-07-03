عملي بلوك.. رضا عبد العال يكشف تفاصيل أول أزمة مع حسام حسن

كشف رضا عبد العال الناقد الرياضي تفاصيل خلافه مع ابراهين مدير المنتخب

وقال في تصريحات تليفزيونيه "أول خلاف ليا مع حسام حسن، بدايته مع المنتخب كان معسكر بطولة كاس العاصمة وكان قبلها ماتش الأهلي والزمالك في السعودية وهو راح اتفرج في الاستاد، بيرسي تاو كان راجع من امم افريقيا ومكسر الدنيا وجايب تلات ولا اربع اجوال واحمد فتوح حطه في جيبه، مصطفى شلبي نزل الشوط التاني وعمل شوط عالمي على محمد هاني، شلبي وفتوح كانوا لسة راجعين من الاصابة، واحمد كوكا مكانش بيلعب، لما القايمة اتعلنت لقيته واخد كوكا وماخدش فتوح ولا شلبي بحجة انهم مصابين

واضاف “بعتله على الواتس قولتله متقولش كلام وتعمل عكسه لان ده بيتحسب عليك كمدرب لمنتخب مصر، قالي كوكا ده موهبة ولما تبقى مدرب هتعرف انا ليه خدته، قولتله انت كده بتقلل مني، مردش، قولتله روحت فين؟ مردش وعمل بلوك”