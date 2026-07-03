صلاح يصنع التاريخ.. الصحف الأسبانية تسلط الضوء علي مباراة منتخب مصر وأستراليا

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أستراليا.مساء اليوم الجمعه في اطار مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

وحرصت الصحف الاسبانيه على القاء الضوء على تلك المواجهة في ظل مشاركه محمد صلاح قائد المنتخب

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن محمد صلاح يقف على أعتاب كتابة صفحة جديدة في مسيرته

وأضافت الصحيفة إن صلاح يحظى بمكانة استثنائية في مصر خاصه وانه أحد أعظم لاعبي الكرة في تاريخ مصر حيث حقق كل الألقاب بقميص ليفربول

وأضافت أن محمد صلاح اقترب من التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية في مناسبتين، الأولى عام 2017 عندما خسر النهائي أمام الكاميرون، والثانية في نسخة 2021 التي حُسمت بركلات الترجيح لصالح السنغال

وأضافت "آس" أن مشاركة مصر في مونديال 2018 انتهت بخروج مبكر من دور المجموعات دون حصد أي نقطة، وهو ما يجعل استمرار المنتخب في النسخة الحالية فرصة جديدة لصناعة إنجاز بقدم صلاح