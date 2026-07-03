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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأسماء.. الغائبون والعائدون لصفوف منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام نظيره الأسترالي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في لقاء يحمل طموحات كبيرة للفراعنة بمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

ويسعى منتخب مصر إلى بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق إنجازا غير مسبوق بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة، إضافة إلى تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال ليواصل رجال المدير الفني حسام حسن رحلة البحث عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

إيقاف مهند لاشين

يفتقد المنتخب المصري خدمات لاعب الوسط مهند لاشين خلال مواجهة أستراليا بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة إيران بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتنص لوائح البطولة على إلغاء الإنذارات بعد نهاية دور المجموعات باستثناء اللاعبين الذين تعرضوا للإيقاف نتيجة الحصول على إنذارين قبل انتهاء هذه المرحلة وهو ما ينطبق على مهند لاشين.

5 إصابات تضرب صفوف الفراعنة

يعاني منتخب مصر من عدة غيابات بداعي الإصابة قبل المواجهة المرتقبة، يأتي في مقدمتها أحمد فتوح، الذي تأكد غيابه عن لقاء أستراليا، مع استمرار الشكوك حول إمكانية لحاقه ببقية مباريات البطولة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع محمد عبد المنعم بعد الإصابة التي تعرض لها أمام إيران، ويفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بالدفع به رغم تحسن حالته خلال الأيام الماضية.

في المقابل، تبدو فرص الثنائي محمد صلاح وحمدي فتحي كبيرة في المشاركة بعد تحسن حالتهما الطبية فيما أنهى حسام عبد المجيد البرنامج التأهيلي وبروتوكول الارتجاج الذي خضع له عقب إصابته أمام نيوزيلندا ليصبح جاهزا للعودة إلى قائمة الفريق.

أستراليا تفتقد لاعبين

من جانبه، أكد توني بوبوفيتش المدير الفني لمنتخب أستراليا جاهزية أغلب عناصر فريقه للمواجهة مشيرا إلى غياب الثنائي ماثيو ليكي وجاكوب إيتاليانو فقط بسبب الإصابة، بينما أصبح باقي اللاعبين جاهزين للمشاركة.

حلم تاريخي ينتظر الفراعنة

يدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مغامرته في كأس العالم 2026، حيث يأمل في تخطي عقبة أستراليا وبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه ليضيف إنجازا جديدا إلى مشاركته الرابعة في البطولة ويواصل كتابة واحدة من أبرز الصفحات في تاريخ الكرة المصرية.

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