فرج عامر: جمهور الأهلي لن يتحمل تكرار الأخطاء أو موسماً صفرياً جديداً

أكد فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بعض التعاقدات الجديدة قد تمنح الفريق فرصة لإنهاء الدوري في مركز متقدم، لكنه يرى أن ذلك لا يضمن التتويج باللقب حتى الآن.

الأهلي

وأشار إلى أن جماهير الأهلي لم تعد تتحمل أي أخطاء أو تجارب جديدة، مستعرضًا ما حدث في الموسم الماضي، بداية من خسارة لقب الدوري، ثم الخروج من كأس مصر أمام فريق من الدرجة الثانية، إلى جانب تجربة الدفع بالناشئين في كأس الرابطة دون تحقيق الاستفادة المطلوبة، بالإضافة إلى توديع دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة ذهابًا وإيابًا.

واختتم فرج عامر رسالته بالتأكيد على أن الجماهير لن تقبل بتكرار ما وصفه بـ"المهزلة"، ولن تسمح بخروج الفريق بموسم صفري للمرة الثانية على التوالي.