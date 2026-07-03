خليفة كونتي.. أليجري مديرا فنيا لـ ميلان الإيطالي

أعلن نادي نابولي، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الجمعة، تعيين ماسيميليانو أليجري مدرباً جديداً للفريق حتى 30 يونيو 2029.

ويُعدّ أليجري، البالغ من العمر 58 عاماً، أحد أبرز المدربين في إيطاليا، حيث حقق ستة ألقاب في الدوري الإيطالي وأربعة ثنائيات محلية خلال فترات ناجحة مع يوفنتوس وميلان.

وصل أليجري إلى نابولي بعد أن تم تقليص فترة ولايته الثانية مع ميلان في مايو بعد موسم واحد فقط، حيث تمت إقالته عقب انهيار في نهاية الموسم وصفه الملاك الأمريكيون للنادي، ريدبيرد كابيتال بارتنرز، بأنه "فشل لا لبس فيه".

أدت هزيمة ميلان على أرضه أمام كالياري بنتيجة 2-1 إلى تراجعه للمركز الخامس، ما يعني أن أبطال أوروبا سبع مرات غابوا عن التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

جاءت إقالة أليجري ضمن عملية تغيير شاملة في إدارة النادي في سان سيرو، حيث غادر أيضًا كبار المسؤولين التنفيذيين جورجيو فورلاني، وإيجلي تاري، وجيفري مونكادا.

حافظ ميلان على منافسة قوية على لقب الدوري الإيطالي طوال معظم الموسم قبل أن يشهد تراجعًا حادًا في مستواه في النهاية، حيث فاز في مباراة واحدة فقط من مبارياته الأربع الأخيرة.

خليفة كونتي

في نابولي، حلّ أليجري محل أنطونيو كونتي، الذي أعلن رحيله رغم قيادته الفريق إلى المركز الثاني خلف إنتر ميلان حامل اللقب.