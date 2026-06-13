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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روبن أموريم على أعتاب ميلان.. البرتغالي يتصدر قائمة المرشحين لخلافة أليجري

روبن أموريم
روبن أموريم
حسن العمدة

يعد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي ميلان الإيطالي خلال الموسم المقبل، في ظل سعي "الروسونيري" لإعادة بناء مشروعه الرياضي بعد موسم مخيب للآمال.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن أموريم يتصدر قائمة المرشحين لخلافة ماسيميليانو أليجري، الذي غادر منصبه عقب نهاية الموسم الماضي، ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية والفنية التي يشهدها النادي.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام ميلان بالتعاقد مع أموريم يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة النادي، بعد الإخفاق في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا، وما تبعه من تغييرات على مستوى الجهاز التنفيذي والإدارة الرياضية.

وكانت إدارة ميلان قد وضعت في وقت سابق الإسباني أندوني إيراولا، مدرب بورنموث السابق، على رأس أولوياتها، إلا أن ليفربول غيّر المعادلة بعد رحيل آرني سلوت وتعيين المدرب الباسكي لقيادة الفريق الإنجليزي.

كما درست إدارة النادي الإيطالي عددًا من الأسماء الأخرى، من بينها ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي، وأوليفر جلاسنر، وماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي، إلى جانب سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت.

وفي سياق متصل، أجرى ميلان محادثات مع رالف رانجنيك لتولي منصب إداري رفيع في قطاع كرة القدم، ضمن المشروع الجديد الذي يهدف إلى إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وكان ميلان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، الأمر الذي دفع الإدارة إلى التحرك سريعًا لإحداث تغييرات واسعة استعدادًا للموسم الجديد.

روبن أموريم مانشستر يونايتد نادي ميلان الإيطالي ميلان

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