ميلان يحسم اتفاقه مع جلاسنر لقيادة الفريق خلفًا لأليجري

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان حسم اتفاقه مع المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، فإن الاتفاق يقضي بتوقيع جلاسنر عقدًا لمدة عامين يمتد حتى 2028، مع وجود خيار لتمديده لموسم إضافي، ليقود المشروع الجديد داخل “الروسونيري”.

ومن المنتظر أن يخلف جلاسنر المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي رحل عن الفريق عقب فشله في قيادته للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.

ويأتي تعيين جلاسنر بعد مسيرة تدريبية لافتة، حيث سبق له التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع آينتراخت فرانكفورت عام 2022، قبل أن يواصل نجاحاته في إنجلترا مع كريستال بالاس، حيث حقق كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم أضاف لقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

وكان المدرب النمساوي قد أعلن في وقت سابق، خلال يناير الماضي، قراره بالرحيل عن كريستال بالاس بنهاية الموسم، تمهيدًا لخوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية.