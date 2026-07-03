إبعاد شرطـي أمريكي حاول الإعتــ.داء على إبراهيم حسن من مقر إقامة المنتخب

نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية في احتواء أزمة عابرة بمقر إقامة بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مدينة دالاس الأمريكية، حيث أسفر تدخل فوري وعاجل من القنصلية المصرية عن قرار السلطات الأمنية المحلية بإبعاد أحد عناصر الشرطة الأمريكية ومنعه تماماً من التواجد في محيط أو داخل مقر إقامة البعثة

وذلك على خلفية مشادة ومحاولة اعتداء من جانبه تجاه مدير المنتخب الكابتن إبراهيم حسن، وهو التحرك الدبلوماسي الذي ضمن توفير الحماية الكاملة والحفاظ على استقرار وتركيز الجهاز الفني واللاعبين خلال معسكرهم الحالي.

شهد فندق إقامة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مدينة دالاس الأمريكية واقعة مثيرة، بعد تداول أنباء عن حدوث مشادة كلامية بين الكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وأفراد من طاقم الأمن الأمريكي المسؤول عن تأمين الفندق، وذلك قبيل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة للفراعنة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

طفل يثير الأزمة وتدخل لحماية المشجع

وحسم أحد شهود العيان المتواجدين في مقر الإقامة الجدل المثار حول الواقعة، كاشفاً الكواليس الكاملة للجمهور ومؤكداً أن مدير المنتخب لم يكن هو من افتعل الأزمة.

وأوضح شاهد العيان أن الموقف بدأ حينما حاول طفل صغير الاقتراب من الكابتن إبراهيم حسن في بهو الفندق لالتقاط صورة تذكارية معه، إلا أن أفراد الأمن الأمريكي تدخلوا بشكل عنيف لمنع الطفل وقام أحدهم بدفعه، وهو التصرف الذي أثار حفيظة إبراهيم حسن ودفع به للتدخل الفوري اعتراضاً على طريقة التعامل القاسية مع المشجع الصغير.