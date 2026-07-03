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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خريطة تعاقدات الأهلي.. تضاؤل فرص ثنائي المصري وحسم صفتين من إنبي ومفاوضات لضم مهاجم سوبر

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي تفاصيل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الصفقة التبادلية مع النادي المصري وملف الانتقالات الصيفية.

أفادت المصادر أنه منذ عدة أيام تلقى النادي من وكلاء لاعبين عقد صفقة تبادلية مع النادي المصري طلبوا الموافقة على انتقال عمر الساعي ومصطفى العش ومحمد شكري وأحمد رضا للنادي البورسعيدي مقابل حصول القلعة الحمراء على خدمات عبد الرحيم دغموم ومحمد مخلوف ومقابل مادي 30 مليون جنيه.

أضافت المصادر: إدارة الأهلي أبلغت الوسطاء أن الموضوع قيد الدراسة وبعدها أصبحت فرص ضم دغموم معدومة فيما تتم دراسة ضم ومحمد مخلوف.

وأضافت المصادر : حسين عموتة تحفظ على رحيل أحمد رضا وطلب وجوده في فترة الإعداد ورؤيته من أجل الحكم عليه قبل حسم مصيره 

ونفت المصادر توقيع عبدالرحيم دغموم وخضوعه للكشف الطبي فضلا عن توقف صفقة انتقال محمد على بن رمضان صفقة لنادي الشمال القطري بسبب المقابل المادي. 

وأشارت المصادر إلى أن صفقة انتقال تريزيجيه للرياض السعودي محل نظر وسيتم حسمها عقب نهاية كأس العالم فيما بات الثنائي علي محمود واقطاى عبدالله في صفوف النادي الأهلي.

وأوضحت المصادر أن علي علوان يعتبر المرشح الثالث لدعم هجوم الأهلي في صفقات الصيف.

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